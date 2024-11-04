Özgür Çelik 'saat' vererek duyurdu: CHP'nin Esenyurt'ta adalet nöbeti başlıyor

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:06

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:07

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanıp, yerine kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.

Esenyurt CHP İlçe Başkanlığı önünde meclis üyelerinin belediye binasına alınmamasına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, "Barikatı aşarak CHP İlçe binasına girdik. Bugün saat 17.00'de burada bir Demokrasi Nöbeti gerçekleştireceğiz. 19.00'a kadar burada olacağız. Yarın sabah da bir grup milletvekilimiz Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacaklar, Esenyurt Belediyesi'ne girecekler" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

"Esenyurt halkı belediye meclis üyelerimizi seçmiştir. Belediye Meclis üyelerinin denetleme görevi vardır" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Meclis üyelerinin bina içerisine girmesini engellemek suçtur. Zaten Esenyurt'ta seçmen iradesine bir darbe yapılmıştır. Her iki Esenyurtludan birinin oyunu alan Prof. Dr. Ahmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Buraya bir kayyum atanmıştır. Bu demokrasiye bir darbedir çünkü iddia edilen konular dayanaksızdır. Ayrıca dokunulmazlığı olan milletvekillerinin binaya alınmaması bir suçtur.

Bu konularda savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Abluka altına alınarak binaya girişimiz engellenmeye çalışılmıştır. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Esenyurt'taki kayyumun dışında bugün Türkiye uyandığında Mardin' de de Batman'da da Halfeti'de de bir kayyum atandığı haberiyle uyandı. Türkiye'nin dört bir yanında kayyumlara karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."