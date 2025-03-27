Özgür Çelik duyurdu: İşte CHP'nin hukuki destek hatları

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üniversite öğrencilerinin Şişli'de sert polis müdahalesine maruz kalması ve gözaltına alınmasının ardından, partinin hukuki destek numaralarını paylaştı.

Özgür Çelik duyurdu: İşte CHP'nin hukuki destek hatları
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 20:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üniversite öğrencilerinin Şişli'de sert polis müdahalesine maruz kalması ve gözaltına alınmasının ardından, partinin hukuki destek numaralarını paylaştı. 

Çelik şunları aktardı: 

"Cevahir AVM önündeyiz. Gözaltına alınan gençlerimizin süreçlerini Hukuk Komisyonumuz takip ediyor.

Hukuki destek hattımızı kaydedin."


Etiketler: #Özgür Çelik #hukuki destek #CHP

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