Özgür Çelik'ten 'Büyükçekmece' tepkisi: 'Fişleme ve gözdağı operasyonu!'

Yayınlanma: 10.05.2025 - 15:22

Güncelleme: 10.05.2025 - 15:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Büyükçekmece Belediyesi'ne bir yazı gönderek son 10 yıldaki inşaat ruhsatları projeleriyle ilgili bilgi istemesine tepki gösterdi.

Çelik, "Konu belediyelerimiz olduğunda, somut deliller üzerinden gelişen sağlıklı bir yargı süreci işlemiyor. 'Önce suçlu ilan edelim, sonra bir kulp buluruz.' anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu anlayış, her gün yeni sorunlar çıkartıyor, hizmeti engelliyor" dedi.

Son aylarda CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonların ardından 7 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne gönderilen yazıya tepkiler devam ediyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, baskı altına alınmaya çalışıldıklarını belirtti.

"KONU BELEDİYELERİMİZ OLDUĞUNDA SAĞLIKLI BİR YARGI SÜRECİ İŞLEMIYOR"

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Büyükçekmece Belediyemize gönderilen bu yazı, iktidar güdümlü yargının içinde bulunduğu durumu özetliyor. Siyasi olarak karşımıza çıkmaya cesaret edemeyenler, belediyelerimizi, seçilmişleri, kamu hizmetlerine dahil olan firmaları her gün yeni yargı tacizleriyle baskı altına almaya çalışıyor.

Konu belediyelerimiz olduğunda, somut deliller üzerinden gelişen sağlıklı bir yargı süreci işlemiyor. 'Önce suçlu ilan edelim, sonra bir kulp buluruz.' anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu anlayış, her gün yeni sorunlar çıkartıyor, hizmeti engelliyor. 10 yıl boyunca geriye dönük tüm ruhsatlı proje, firma, kişi ve iskan bilgilerinin talep edilmesi de bir fişleme ve gözdağı operasyonudur. Belediyelerimiz bütün engellere rağmen, İstanbullular için var gücüyle çalışıyor, ancak bu günleri de tarihe not düşüyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz: Milletten büyük güç yoktur. Milleti cezalandıranları, millet de cezalandırır."