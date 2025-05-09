TÜRKONFED'i ziyaret etti... Özgür Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' açıklaması: 'Akın'a talimat vermişler...'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:15

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti.

Özel, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP lideri, Silivri Cezaevi'nde bir buçuk aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun durumuna değindi, diploma iptali kararının derhal geri alınması gerektiğini ve yargılandığı davadaki duruşmaların canlı yayınlanmasına yönelik taleplerinin sürdüğünü söyledi.

"DİPLOMA" ÇIKIŞI

Özel, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin, "Diploma iptali meselesinin en hızlı şekilde çözümesini ve devletin verdiği evrakın geçerli olduğu sürecin, ekonominin dünyaya güven vermesi açısından da elzem olduğunu hatırlatıyorum" dedi.

"ARKADAŞ SİYASETEN GÖREVLİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'den yeni dosyalar istemesinin bir 'algı üretimi' olduğunu ve söz konusu dosyaların zaten yıllardır müfettişler tarafından incelendiğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Bütün müfettişler yıllardır belediyelerimizin evraklarını inceliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı dosyalardan bir tanesinin incelenme süresi iddianame süresini aşar. Yeniden bir şeyler yapıyorlarmış gibi yeni incelemeler yapmak bir algı yönetimi. O dosyaların zaten hepsi incelendi. 2019'dan bu yana olanları istiyorlar. Neden 2019'dan beri? Bir yolsuzluk varsa bunun belgesi olur mu? Öncesi umrunda değil beyfendinin. Bu operasyonları hukuki olarak görebilir misiniz? Arkadaş siyaseten görevli. Adaletin peşinde olsa canımız feda."

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya dair konuşan Özel, "Yeniden bir şey olmuş gibi bir şüphe yaratıyorlar" dedi, iktidara tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÇELİK'E HAPİS İSTEMİ

Hakkında iddianame hazırlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e dair de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi Ekrem İmamoğlu ne kadar önemli bir siyasetçi ki onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak için bu kadar iş yapıyorlar... Özgür Çelik'e ne mutlu, bana da... İstanbul İl İstanbul ili kimlere emanetmişiz. Ne mutlu ki Özgür Çelik'in seçildiği günden beri yaptığı il başkanlığıyla siyaseten mücadele edemeyenler belediye başkanı istifa ettirip Özgür Çelik'e eşdeğer karşısına birilerini arayıp beceremeyenler çareyi yine Akın'a sarılmakta buldu. Akın'a "Ben baş edemiyorum. Bu Özgür'e saldırmak artık senin işin. Biz baş edemedik. İstanbul'un il başkanıyla sen baş et" diyerek talimat vermişler. Bu iş Özgür Çelik için bir onur belgesidir. O açılan dava bütün arkadaşlarımız için. Biz de kendileriyle gurur duyuyoruz."

"SİYASİ BİR OPERASYONUN SONUCUNDA GELDİĞİMİZ NOKTA ORTADA"

Özel'i açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"26 bölge bölgesel 5 de tematik 31 Konfederasyondan oluşan 100.000 şirketin temsil edildiği ve Türkiye ekonomisini daha önceki ziyaretlerimizde de ifade ettiğim gibi adeta taşıyan, sırtlayan çok önemli bir kurumu daha ziyaret etmiş durumdayız. Tabii 19 Mart darbe süreci Türkiye'ye adeta tane tane adeta tane tane toplananların çuvalla çarçur edildiği kaşıkla küçücük bir çay kaşığıyla toplananların kepçeyle saçıldığı bir süreci yaşatıyor.

Ülkenin 60 milyar dolara yakın rezervinin hem de kalkınma için ihtiyaç olan, istihdam için ihtiyaç olan, destek için ihtiyaç olan ve bu ihtiyaçların karşılanamadığı süreçlerde bu paraların sadece ve sadece bir siyasi çekişme, geleceğe yönelik siyasi endişeleri bertaraf etmek üzerine atılmış hukuki görünümlü ama siyasi bir operasyonun sonucunda geldiğimiz nokta ortada."

"TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR"

"Hiç bedel ödememesi gerekenler bu ülkeyi sırtında taşıyan KOBİ'ler kredilerin daraltılması sonucundahem de büyümeye ihtiyaçları varken, onların yaratacağı istihdama ihtiyacımız varken, onların getireceği dövize ihtiyacımız varken daralmaya, küçülmeye, konkordatalara, iflaslara sürüklenme durumundadır. Ülkenin çıkışı, hepimizin çıkışı hukukun üstünlüğündedir, demokrasidedir ve siyaset kurumunun girişimleri, girişimcileri, iş insanlarını en iyi şartlarda çalışabilecekleri şekilde huzur vermesindedir.

Normal şartlarda siyaset sanayiye, ekonomiye, girişimcilere en uygun ortamı yaratmak için teşvikler, destekler sağlaması gerekirken adeta iş dünyası siyaset köstek olmasın, siyaset bir huzur versin biz gerisini halledelim noktasına gelmiştir. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'deki yatırımcılar, iş insanları bunu hak etmiyor. Onlar çalışamaz, üretemez, satamaz, borcunu ödeyemez duruma geldiklerinde maaş verdikleri emekçileri işsiz kalınca onlar bunu hak etmiyor. Onların evlatları bunu hak etmiyor."

"BURADAN BİR KEZ DAHA ÇAĞRI YAPIYORUZ"

"Ve çıkışın demokraside olduğu, çıkışın hukukun üstünlüğünde olduğu, çıkışın piyasaları dalgalandıracak siyasi rekabetler her sabah erken saatte siyasi operasyonlarla yaratılan tedirginliklerde olmadığı son derece açıktır. Biz buradan bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğu halen üzerinde olan ve maalesef ilk seçime kadar üzerinde taşıyacak olan iktidara artık bu kaotik gündemlerden çıkıp iş insanlarına ve istihdam yaratan bu önemli yapılara, daha fazla köstek olunmaması, daha fazla zarar verilmemesi noktasında bir çağrıda bulunuyoruz.

Bugün Türkiye'de siyasetin de ama en çok iş dünyasının da ihtiyacı olan şey huzurdur, normalleşmektir. Kimse yargılanmaktan muaf değildir ama istisna olması gereken tutuksuz tutuklu yargılamanın bir kural haline geldiği bu süreçte bir tutuksuz yargılamanın kafaların karışık olduğu bir süreçte şeffaf bir şekilde televizyon televizyon kanallarından yayınlanacak yargılamaların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."

"YAPTIKLARI HUKUKİ BİR İNCELEME DEĞİL ADETA BİR ALGI YÖNETİMİ"

"Bir de bütün dünyada Türkiye'deki her evrakı yani sırf diplomayı değil onun üzerinden tapuları, hazine bonolarını değersizleştiren bu diploma iptal meselesinin de en hızlı şekilde çözülmesini ve Türkiye'de tekrar devletin sözünün, senet, verdiği evrakın da ilelebet geçerli olduğu bir sürecin Türkiye ekonomisi açısından dünyaya da güven vermesi için elzem olduğunu hatırlatıyorum."

BAŞKA BELEDİYELERE DE OPERASYON BEKLENİYOR MU?

"Bütün belediyelerimizde yüzlerce müfettiş yıllardır bu belgeleri inceliyorlar. Başsavcılığın o belgelerden bir tanesini alıp gerçek anlamda tetkik etmesi belki kendisinden beklenen bir an önce yazması gereken çünkü çok kesin konuştular. Çok emin konuştular. TRT'yi bu işe alet ettiler, herkesi alet ettiler. Çok kanıtlar var falan. Bir iddianameyi görelim. O aldıkları dosyalardan bir tanesini inceleme süresi beklenen iddianame süresini aşar. Bu iş için dünya kadar uzmanı var devletin ve incelenmiş dosyaları şimdi bir takım belge bulamayıp da yeniden bir şey yapıyormuş gibi yeniden bir şey yapıyormuş gibi şüphe yaratmak için... Yaptıkları hukuki bir inceleme değil adeta bir algı yönetimi. O dosyaların hepsi incelendi. Halen daha da incelenebilir."

"BİR HIRSIZLIK VARSA BUNUN PARTİSİ OLUR MU?"

"Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dosya istiyor. Tarih aralığı belirtmemiş. 600 tane dosya yolluyoruz. Çok gelince diyor ki 2019'dan berisini. Ya bir yolsuzluk varsa, bir haksızlık varsa, bir hırsızlık varsa bunun partisi olur mu? Neden 2019'dan beri? 2018'de yapılan yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık varsa bile umurunda değil beyefendinin 2019'dan beri. Niye? Çünkü 2018'deki yönetenin Cumhurbaşkanı adayı olması söz konusu değil. 2019'da yönetenle derdi var. Şimdi siz bu yapılan operasyonları hukuki operasyon görebilir misiniz? İBB Başkanvekili burada işte. Tarih aralığı belirtmeyince hukuken verilmesi gereken bütün dosyaları yolluyoruz. Yok yok. 2019'dan sonrasını yollayın. Orayla meşgul arkadaşlar. Arkadaş siyaseten görevli. Adaletin peşinde olsa canımız feda."

"HOCANIN SUÇU NE? GELECEĞİN CUMHURBAŞKANIYLA AYNI SINIFTA OLMAK..."

"Yüksek lisans diplomasının görünmesini bırakın. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümünün dekanı Sorbon'dan doktoralı profesörü lise mezunu yaptı bunlar o işlemle. Hocanın suçu ne? Geleceğin Cumhurbaşkanıyla aynı sınıfta olmak.

Daha bundan sonra ne olacak? Yüksek lisans diploması dursa ne olacak, durmasa ne olacak. Tebligat yapamamışlar, adres bilmiyorlarmış. Ben İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri yani İstanbul fethedildiği günden beri buradalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını bulamıyorlar. Fatih, Fatih İstanbul Üniversitesi'nin bu cevabı veren adamların elinde olacağını bilseydi vallahi gemileri yürütmeden önce bir daha düşünürdü. Ya değer mi derdi ya. Değer mi derdi. Ama Allah ondan razı olsun bu mübarek cuma gününde söylüyorum. Bu güzel kenti bize kazandırdı. Biz de bu kenti de İstanbul Üniversitesi'ni de Fatih Sultan Mehmet'in hayallerine ve vizyonuna uygun yöneticilerin eline teslim edeceğiz. Hiç merak etmesinler."

"ÖZGÜR ÇELİK" AÇIKLAMASI

"Vallahi Ekrem İmamoğlu ne kadar önemli bir siyasetçi ki onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak için bu kadar iş yapıyorlar ve Özgür Çeliğe ne mutlu. Bana da İstanbul İl Başkanı İstanbul ili kimlere emanetmişiz. Ne mutlu ki Özgür Çeliğin seçildiği günden beri yaptığı il başkanlığıyla siyaseten mücadele edemeyenler belediye başkanı istifa ettirip Özgür ÇeliK'e eşdeğer karşısına birilerini arayıp beceremeyenler çareyi yine Akına sarılmakta buldu. Akın ben baş edemiyorum. Bu özgüre saldırmak artık senin işin. Biz baş edemedik. İstanbul'un il başkanıyla sen baş et Akın diyerek talimat vermişler. Bu iş Özgür Çelik için bir onur belgesidir. O açılan dava bütün arkadaşlarımız için. Biz de kendileriyle gurur duyuyoruz."