Özgür Demirtaş'tan Mustafa Destici'ye tokat gibi yanıt: 'Kendi çocuğunu Meclis'e sokanların vatandaşlığı iptal edilsin!'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:13

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:14

Akademisyen ve ekonomist Prof Dr. Özgür Demirtaş, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 750 TL ödememek için kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye düşüren vatandaşların kartlarının iptal edilmesini yönündeki çağrısına tepki gösterdi.

Demirtaş Destici’nin kızını TBMM’de işe sokmasına göndermede bulunarak, "Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin" dedi.

DESTİCİ NE DEMİŞTİ?

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Savunma Sanayi Destek Fonu için 100 bin TL ve üzerinde limiti olan kredi kartı sahiplerinden yıllık 750 TL alınması teklifine desteğini yineleyerek, bankalara "Yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşürenlerin kartlarını iptal edin" çağrısında bulunmuştu.

DEMİRTAŞ'TAN TOKAT YANIT

Eleştiri oklarının hedefi olan Destici’ye bir tepki de ekonomist Demirtaş’tan geldi. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin" diye yazdı.

NE OLMUŞTU? Destici, TBMM'de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda 'programcı' kadrosundan işe alındığı ortaya çıkan kızı Özgül Hilal Destici ile ilgili "TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladım da aynı usulle işe girmiştir" demişti. Destici ayrıca "Ben kızımı daha yüksek rakamlara başka yerlerde de çalıştırabilirdim. Evladımın Meclis’te çalışmasını istedim" ifadelerini kullanmıştı.

