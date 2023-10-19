Özgür Özel A Takımı için tarih verdi

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:21

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ve Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu’nun sorularını yanıtladı.

‘YEPYENİ KADROMUZ HEYECAN YARATIYOR’

Özel, 4-5 Kasım’daki CHP Kurultayı öncesi, A takımını tanıtacağını şu sözlerle duyurdu:

“Bizim kadrolarımıza baktığınızda, Parti Meclisi’nde, MYK’da, partinin yönetim kadrolarında çok fazla genç, kadın ve yepyeni siyasetçiler göreceksiniz. CHP’nin siyasetine katkı sağlayabilecek herkesin dikkatini çekecek kadrolar göreceksiniz. Bununla ilgili Kurultay’a bir hafta kala bir tanıtım toplantısı yapacağız. Bu toplantıyla Türkiye’deki herkese bu partiyi hangi kadroların yöneteceğini ve nasıl yöneteceğini göstereceğiz. Bu yepyeni kadrolarımız heyecan yaratıyor.”

‘BÜTÜN KADROLARIN GENÇLEŞTİĞİ BİR CHP…’

CHP’de siyaset yapanların çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu belirten Özel, kadın-erkek eşitliğini sağlamayı hedeflediğini söyledi, “Mümkün olduğu kadar çok kadının bizimle birlikte olduğu, kadın siyasetçinin olduğu ve kadroların ciddi şekilde gençleştiği, sadece genel başkanın 27 yaş gençleşmesinden bahsetmiyoruz bütün kadroların gençleştiği bir CHP’den bahsetmek istiyoruz” dedi.

'HAYALİM...'

Özel, şöyle devam etti:

“Bütün hayalim bundan sonra CHP’nin yaptığı her listede yarısının kadın yarısını erkek olması. Bunu yazıyorlar, tam başaramıyorlar yüzde 40’a yüzde 60 oluyor. HDP grubuna baktığınızda yüzde 40’ının kadın olduğunu, her yerde bir eş başkanlık noktasını kadınlara eşit temsil verdiklerini görüyoruz. CHP’nin mutlaka siyaset yapan kadın sayısını arttırması gerekiyor. Genel başkanlığımda yarısının kadın yarısını erkek olduğu bütün süreçleri hedefliyoruz.”