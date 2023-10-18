Özgür Özel’den Merdan Yanardağ'a 'geçmiş olsun' ziyareti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tahliyesi nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:39
Özgür Özel’den Merdan Yanardağ'a 'geçmiş olsun' ziyareti
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CHP Genel Başkan Aday adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, üç ayı aşkın süre cezaevinde tutuklu bulunan ve 4 Ekim’de tahliye olan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kongre çalışmaları için gittiği şehirlerde olumlu bir atmosfer gözlemlediğini söyleyen Özgür Özel, seçmenin CHP ve siyasetten uzaklaşmasının uzun vadede sorunlara yol açacağını belirtt

Görüşmede Merdan Yanardağ, cumhuriyet tarihinin en karanlık seçimlerinde iktidarın iftiraya dayalı kara propaganda politikasını hatırlattı. Yanardağ, muhalif seçmenin mücadeleden uzaklaştırılmaması gerektiğini söyledi.


Özgür Özel Merdan Yanardağ TELE1

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