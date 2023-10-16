Özgür Özel'den vatandaşın ‘Tanju Özcan’ sorusuna yanıt: 'Tanju benim kardeşim'

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a haklarının geri verilip verilmeyeceği sorusuna "Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı" şeklinde yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:00
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CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel partisinin Düzce İl Kongresi’ne katıldı.

Kongre çıkışında bir vatandaş, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a haklarının geri verilip verilmeyeceğini sordu. Özel bu soruyu "Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı. 5 Kasım'da seçilecek Meclis karar verecek. Bana kalsa ben Tanju'yu evimde yatırırım, Tanju bizim kardeşimiz ama Parti Meclisinin vereceği bir karara genel başkanın bir şey söylemesi doğru değil" şeklinde yanıtladı.

Tanju Özcan, Özgür Özel’in açıklaması üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel’in soruyu yanıtladığı ana ait videonun da yer aldığı paylaşım “Teşekkür ederim Özgür Başkan. Önemli olan senin niyetin. Bugün gördüm ki niyetin halis. Duygu ve düşüncelerin için şükranlarımı sunuyorum. Kazanman için elimden geleni yapacağım" notuyla yayınlandı.


Tanju Özcan Özgür Özel

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