Özgür Özel açıkladı: CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı?

Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:29

Güncelleme: 29.03.2025 - 16:30

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti.

"İMAMOĞLU" İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye genelinde süren protestolar, bugün İstanbul’da büyük bir mitingle devam etti.

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütünün destek verdiği buluşma, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirildi.

ÖZEL AÇIKLADI: MANLTEPE MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Halka hitap eden CHP lideri Özgür Özel, 'İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’ne katılım sayısını 2.2 milyon kişi olarak açıkladı.

Özel, "Bugün burada 2.2 milyonuz. Erdoğan, görüyor musun 2.2. milyonu!" dedi.