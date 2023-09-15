Kılıçdaroğlu'ndan ameliyat olan Emine Şenyaşar'a ziyaret: 'Erdoğan, katilleri senden-benden diye mi ayırıyorsun?'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan Emine Şenyaşar'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Katilleri 'senden-benden' diye mi ayırıyorsun? Gözleri önünde ailesi katledilen Emine Hanım’ın feryadını neden duymuyorsun? Bu sessizlik nedir Allah aşkına?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve akrabaları tarafından eşi ve iki oğlu katledildikten sonra adalet nöbetine başlayan Emine Şenyaşar'ı ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti.
Ziyarete Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar'a ve Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'a "geçmiş olsun" dedi.
ERDOĞAN'A SESLENDİ: 'NEDEN FERYADINI DUYMUYORSUN?'
Ziyaretin ardından X hesabından paylaşımlarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Emine Hanım hala acılar içinde, hala adalet arıyor, hala katillerin yakalanmasını, yitirdiği ailesinin hesabının sorulmasını bekliyor. Oğlu tek kişilik hücrede tutulmaya devam ediyor" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, katilleri senden-benden diye mi ayırıyorsun? Gözleri önünde ailesi katledilen Emine Hanım’ın feryadını neden duymuyorsun? Bu sessizlik nedir Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.
CHP lideri sözlerini şöyle tamamladı:
"Ne pahasına olursa olsun, tek başıma bile kalsam, ömrümün sonuna kadar Emine Hanım ve ailesi için adalet arayacağım."
Bu sabah, eşim Selvi Hanım ile birlikte, Ankara’da tedavi gören Emine Şenyaşar’ı hastanede ziyaret ettik. pic.twitter.com/CIDZn31xwS— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 15, 2023
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