Özgür Özel’den videolu ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Atılan o ilk adımın izinden…’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından 19 Mayıs dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:12
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı.

Özel, paylaşımına şu notu düştü: 

“19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz...

#19MayısGençlikveSporBayramı kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum.”


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