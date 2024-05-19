Özgür Özel’den videolu ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Atılan o ilk adımın izinden…’

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:12

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı.

Özel, paylaşımına şu notu düştü:

“19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz...

#19MayısGençlikveSporBayramı kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum.”