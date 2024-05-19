Özgür Özel’den videolu ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Atılan o ilk adımın izinden…’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından 19 Mayıs dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı.
Özel, paylaşımına şu notu düştü:
“19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz...
#19MayısGençlikveSporBayramı kutlu olsun.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum.”
#19Mayıs1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz...#19MayısGençlikveSporBayramı kutlu olsun.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 19, 2024
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum.#19Mayıs pic.twitter.com/0mhqQFHQF6
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