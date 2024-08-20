Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı, iddialara yanıt verdi: 'Gelsinler, inceleyelim röntgeni...'

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:46

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in evinde merdivenden düşüp ayağından yaralanması, tartışmalara yol açtı.

Özel’in ayağının kırılmadığı silahla vurulduğu iddiaları gündeme gelirken Özel'in alkollü ayrıldığı mekanda ayağını kırdığı yönünde de iddialar ortaya atıldı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, iddialara yanıt vererek, “Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni” diye konuştu.

Kazanın Manisa’daki evinde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesiyle olduğunu anlatan Özel, şunları söyledi:

"Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi.'

Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da.

FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış 'Özel kurşunla yaralandı.' Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…

Onu bırak, şöyle yazıyorlar: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış!

15 Ağustos 2013’ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur, provokasyon olur.

Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP’li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor.

Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki “Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler, kurşun mu varmış, kırık mı. FETÖ’cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar. Ankara’dayım, kapım açık."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT: MESAJ VERME KAYGISI VARSA YERİ HICABEKTAŞ DEĞİL

Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma töreninde Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Özel'e mesaj olarak yorumlanan konuşması ile ilgili ise Özel, "Üstüme alarak, anlam arayarak dinlemedim. Söylediği sözlerin kendi içinde anlam bütünlüğü var. Siyasi bir mesaj almak için de vermek için de yanlış bir yer orası. Öyle birşey yapacaksak sana röportaj veririz, öbürünün TV kanalına çıkarız. Ama siyasi bir mesaj verme kaygısı varsa onun yeri Hacıbektaş değil. Siyasi konuşmalar yaparsak Hacıbektaş der ki 'Burada ne işiniz var? Ben herkesi çağırıyorum, siz ne yapıyorsunuz!'" şeklinde konuştu.

FİLİSTİN ZİYARETİ 1 EYLÜL'DE OLABİLİR

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından davet edildiğini belirten Özel, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Filistin'i ziyaret edebileceğini söyledi.