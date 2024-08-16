Özgür Özel: Cemil Tugay Bakan Yumaklı'ya ulaşmaya çalışıyor
İzmir'deki orman yangını devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ulaşmaya çalıştığını ifade etti.
İzmir'de dün gece başlayan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı yurttaşlar evlerinden tahliye edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özel yangından etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
X hesabından paylaşım yapan Özel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, İzmir’de kontrol altına alınamayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangınına daha etkin müdahale edilmesi talebiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ulaşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Özel'in paylaşımı şu şekilde:
"İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle her üç kentteki belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar.
Yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmeleri için canla başla çalışan tüm kahramanlara minnettarız.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, İzmir’de kontrol altına alınamayan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangınına daha etkin müdahale edilmesi talebiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ulaşmaya çalışıyor.
Gün siyaset, gün rekabet değil, gün hep beraber yangınla mücadele günüdür."
İzmir, Aydın ve Manisa'da iki gündür süren yangınlar nedeniyle her üç kentteki belediyelerimiz ile civar illerdeki belediyelerimiz seferber olmuş durumdalar.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 16, 2024
Yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Yangınların bir an önce kontrol altına…
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