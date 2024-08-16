Özgür Özel'den Gülistan Kılıç Koçyiğit'e geçmiş olsun ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP milletvekillerinin saldırısında yaralanan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

ANKA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 18:10
Özgür Özel'den Gülistan Kılıç Koçyiğit'e geçmiş olsun ziyareti
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Yaşananlarla ilgili üzüntülerini ileten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM çatısı altında şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özel, ''Eskiden biz çocuklarımızı merak ediyorduk. Şimdi çocuklar bizi merak ediyor bir şey var mı diye. Meclis bu hale geliyorsa, iktidar partisinin öz eleştiri yapması lazım. Saldırganlık kimden gelirse gelsin kabul edilemez ama tüm yetki elinde olan bir partinin saldırganlaşması tamamen rezalet ve tükenmişliğin itirafıdır'' diye konuştu.

Özgür Özel, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.



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