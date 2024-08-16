Özgür Özel, İzmir milletvekillerini yangınlar için bölgeye gitme talimatı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’daki tüm İzmir milletvekillerine yangınlar nedeniyle İzmir’e dönme talimatı verdi.

ANKA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:14
Özgür Özel, İzmir milletvekillerini yangınlar için bölgeye gitme talimatı verdi
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CHP'den yapılan açıklamada, ''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler dolayısıyla Ankara’da bulunan tüm İzmir milletvekillerine, devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle İzmir’e dönme talimatı verdi'' denildi.


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