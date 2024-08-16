Özgür Özel, İzmir milletvekillerini yangınlar için bölgeye gitme talimatı verdi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:14

Güncelleme: 16.08.2024 - 20:14

CHP'den yapılan açıklamada, ''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler dolayısıyla Ankara’da bulunan tüm İzmir milletvekillerine, devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle İzmir’e dönme talimatı verdi'' denildi.