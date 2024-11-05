Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda: Ekim ayında yine birinci partiyiz

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:40

Güncelleme: 05.11.2024 - 14:15

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına ölümünün 18. yıl dönümü nedeniyle eski başbakanlardan ve CHP'nin eski genel başkanlarından Bülent Ecevit'i anarak başlayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk söz tutuldu. Onun gibi (Bülent Ecevi) girilen ilk yerel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Sözlerimizi teker teker tutmaya, teker teker başarmaya, kararlılıkla, inançla, öz güvenle ilerlemeye ve bu büyük sözü tutup partimizin yaşayan genel başkanlarına en büyük vefayı, rahmetli genel başkanlarına en büyük vefayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yaparak göstermeye kararlıyız arkadaşlar."

DİYABET HASTASI ÇOCUKLAR

Bu kürsüye geçen sene ilk çıktığımda, ilk grup toplantısında gündemimde ilk olarak diyabet hastası çocuklar vardı. Demiştim ki, bugün Dünya Diyabet Farkındalık Günü. Tip 1 diyabetli çocuklarımız var. Doğuştan şeker hastası. Devlet onlara şeker durumlarının ölçülüp insülin iğnesi yapılmasıyla ilgili masrafları karşılıyor. Yani parmağa bir iğne batırıyorsunuz, kan çıkıyor, ölçüyorsunuz. Duruma göre de iğne yapıyorsunuz. Bu küçücük bebeleri, o yumuşacık parmakları, 5, 6, 9, 12 yaşındaki evlatların canını yakıyor. Bu eski teknoloji. Şimdi dünyadaki bütün çocuklar, Türkiye'dekiler hariç, artık bundan kurtuldular. Buraya bir sensör takılıyor. Kan şekeri annesinin, babasının cep telefonuna anlık olarak geliyor. İğne olması gerekirse uyarı geliyor, doktoruna da bildiriyor. Hatta ve hatta devamında artık insülin pompası var, karna konuyor. Buradan bilgi gidip insülin salgılanıyor ve her şekerden ve her ünite insülinden annenin, babanın, doktorun anlık haberi oluyor. Bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuz bunu ödemiyor. Bunu anlatmıştım. Bu gündemden sonra bakan çıkıp, 'Evlatlarımızın bu sorununu en kısa sürede çözeceğiz' demiştiler. Bir yıl geçti. İdil'lerin, Mehmet'lerin, Kübra'ların, Mustafa'ların günde 10-12 kez parmakları delinmeye devam ediyor. Sayın Bakan, benim hala canım yanıyor. Sizin sözünüzü tutmanızı bekliyor bu evlatlar. Bir kez daha hatırlatıyoruz.

ANKETLER VE CHP'NİN DURUMU

Bir yıl geçti. Bir yılın sonunda bir kamp yapmak üzere Antalya'ya gidiyorduk ancak o sırada Esenyurt halkının seçilmiş başkanına darbe girişimi başlayınca kampı iptal ettik. Başında ve sonunda birer MYK toplantısı, grup toplantıları, yine tam gün bir parti meclisi toplantısıyla durumu ele aldık. Hiçbir partiye aidiyeti olmayan firmanın ortalama anketleriyle hepimiz inceledik ki CHP geçen sene bugün kararsızlar dağıtıldığında dahi en yüksek ölçüldüğünde 19, yüzde 13 en düşük durumda iken bugünden itibaren örgütümüzün kenetlenmesi ve aday belirlemede kadınlara, gençlere partimizin açtığı krediyle yükseliş sürüyor. partinin oyu bir ay öncesinde yüzde 30'u geçiyor. bu pazar seçim olsa sorusuna yüzde 34'lerde CHP cevabı geliyor. Sonra o büyük zafer geliyor... Ölçme, değerlendirme böyle bir şey. Veriye dayalı siyaset... Bugünden itibaren 81 il başkanının kenetlenmesi ile aday belirlemede kadınların ve gençlerin öncülüğünde ölçme değerlendirmeye yaptığımızda CHP'ye yüzde 34 ile CHP birinci parti oluyor.

ANAYASA TARTIŞMALARI

CHP'ye ve Türkiye'ye üç büyük saldırı var. Birincisi TBMM eliyle bir anayasa masası kurup konuşalım diyenler. Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmayacağını söyledik. AİHM kararları uygulanmadan, Gezi Davasında tutuklananlar özgürlüklerine kavuşmadan bu kapıyı çalmayın dedik. Amaç anayasa tartışmayı yeniden kendi gündemine almak.

'İSRAİL TEHDİDİ' İDDİASI

İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını Meclis kürsüsünden söylemeye ve bir anda televizyonları 'İsrail'in fırkateyn sayısı, Türkiye'ninki. Onda F-35 var, bizimki F-16. Onun Gök Kubbesi var, bizimki zayıf mı? Ordu güçlü mü, güçsüz mü?' tartışmasıyla "Güvenlik konuşsunlar, yoksulluk konuşmasınlar' diye bir tartışma başlattılar. Orada başta bazı liderlerin, bazı kıdemli siyasetçilerin de haksızca söylediği bir şey, Meclis tecrübemiz sayesinde ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Dedik ki: 'Ülkenin cumhurbaşkanı böyle korku siyaseti yapamaz. Hemen kapalı oturum yapacağız. Gelip anlatacaksın. Gelmiyorsan bakanlarını yollayacaksın. 10 yıl açıklanmayacak bu bilgilerle İsrail'in Türkiye'ye saldırı tehlikesini öğreneceğiz. Eğer hak verirsek susacağız ve destek vereceğiz ama sen bunu siyaseten yapıyorsan söylemediğini ifşa edeceğiz." Efendim, "Kapalı oturum milletten gerçekleri kaçırmaktır.' diye bir safsatadansa gördük ki hep beraber orada hiçbir şey konuşulmadı. Konuşulanı söylemedik, konuşulmayanı ifşa ettik ve millet böyle bir şeyin siyasete alet etmek için, korkuyu örgütlemek için, umudu örgütleyemiyor, korkuyu örgütlemek için yaptıklarını ifşa ettik.