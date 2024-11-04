Özgür Özel, Mardin'de: 'Başkanın kim olduğuna Erdoğan karar veremez'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 18:07

Güncelleme: 04.11.2024 - 19:39

CHP lideri Özel, sabah saatlerinde kayyum atandığı duyurulan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde konuşma yaptı. Kürsüde, Özel'in yanında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve partililer de yer aldı.

Burada yaptığı konuşmada Özel, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağına Erdoğan'ın karar veremeyeceğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Mardin iradesini tanımayan, seçimle alamayan bir akıl Mardin Belediyesi'ne üçüncü kez kayyum atamaya kalktı. Ben haberi TV'de gördüğüm anda yanımdaki arkadaşım dedi ki, 'Tüh, Ahmet başkanı ziyaret edemeden görevden aldılar' Ben de ona dedim ki, Ahmet başkanı bugün ziyaret edeceğim. Mardin'in büyükşehir belediye başkanının kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar verir"

"BU İRADE İLE İNATLAŞILMAZ"

Özel, Mardinlilerin kayyum kararlarına karşı seçimini Ahmet Türk'ten yana yaptığını anımsatarak, "Ben 1974 doğumluyum. Ahmet başkan ben doğduğumda CHP'den milletvekili idi. Erdoğan, İstanbul'da İl Başkanlığı yapıp Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediği dönemlerde Ahmet başkan SHP'den iki dönem milletvekiliydi.

50 yıldır Mardinliler, Kürtler kendi iradeleri temsil etmek üzere her sandık önlerine konulduğunda Ahmet Türk'ü seçiyorlar. Bu irade ile inatlaşılmaz. Mardin'in iradesinin karşısında olanlara karşı sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik" dedi.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Elinde iki dönem burayı tutup da kurutanlar şunu düşünemediler. 'Biz bunu ilk kez yapmıyoruz. Görevden aldık bu sefer yüzde 58 ile geldi.'

Ey Erdoğan, bu akla devlet aklı diyorsanız bu ne devlet aklıdır ne de milletin vicdanında bu akıl yoktur" şeklinde konuştu.

"BU MU EŞİT VATANDAŞLIK?"

"Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt; Manisalı, Rizeli, Osmaniyeliler kadar eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi vereceğiz" diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet Bey'in Osmaniye'sinde Osmaniyeliler belediye başkanlarını seçebiliyorlar. Tayyip Bey'in memleketi Rize'sinde Rizelilerin dediği oluyor ama Ahmet Türk'ün Mardin'inde Mardinliler belediye başkanını seçiyorlar eğer Erdoğan'ın aday gösterdiğini seçseler görev yapacak, sizin seçtiğiniz seçilince kayyum atıyorlar. Bu mu eşit vatandaşlık?

Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt; Manisalı, Rizeli, Osmaniyeliler kadar eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi vereceğiz. Bunun için ille de eşitlik; ille de kardeşlik, ille de barış demeye geldim."

"AHMET TÜRK KAYYUM ATANACAK BAŞKAN DEĞİL"

Özel'in konuşması şu şekilde devam etti:

"Be Allah'ın adamı 'devlet aklı, devlet aklı' diyorsun. Bütün Türkiye'ye kayyum atasan. Buna aklın öyle kesse, buna hakkın olsa ki hiçbirine yok ama Ahmet Türk'e gelince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atanacak belediye başkanı değil.

Sözün bittiği yerdeyiz, bir kez daha uyarıyorum. Söz bitmesin. Sözsüz seçim olmaz. O sesi kısmayın. O sözün temsilcilerine bu zulmü yapmayın.

Tüm aktörlere çağrıda bulunuyorum. Bu yanlıştan dönün. Bu süreçten vazgeçin.

Yarından itibaren TBB, Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanacak. Erdoğan hariç partilerden randevu istenecek. Tüm belediyeler adına siyasi ziyaretleri hızla yapacağız. Ben kiminle görüşmem gerekiyorsa görüşeceğim. Sonuna kadar dayanışmanın sözünü veriyorum."