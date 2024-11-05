Özgür Özel, Bülent Ecevit'in mezarı başında konuştu: Gelecek yıllarda buraya iktidar olarak geleceğim

Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:03

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:13

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit için ölümünün 18'inci yılında Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katıldı.

Ecevit'in ölüm yıl dönümünde mezarı başında konuşan Özel, "Bülent Ecevit dünya siyasetine damga vurmuş, Türkiye'de siyasetin en önemli isimlerinden biri olmuş, Karaoğlan lakabını almış, bir adayı barış adayı haline çevirmeyi başarmış, mezalim altındaki insanları bundan kurtarmış, kendisine umtu bağlamış hiç kimsenin umutlarının boşa çıkarmamış, nezaketten taviz vermemiş örnek bir devlet adamıdır. Biz genel başkanımızı örnek alıyoruz. Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfür etmeden, hiçbir seçmeni tercihinden dolayı incitmeden ama kararlığımızdan bir adım geri atmadan, mücadelemizi asla terk etmeden ve yıldırmaya çalışanlar karşısında da dimdik ayakta durarak CHPye yakışır bir siyaseti genç ve deneyimli kadrolarımızla birlikte, kadınlar ve erkekler omuz omuza yan yana, tıpkı Rahşan Hanımla Bülent Beyin Türkiye siyasetine gösterdikleri o eşitlikte olduğu gibi tüm kadrolarımızla birlikte göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Özel, "Bülent Ecevit'in ruhu şad olsun. Uzun seneler sonra birinci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yaptı. Huzur içinde uyusun ki partimiz Türkiye'nin birinci partisidir ve gireceği ilk seçimlerde de Türkiye'nin iktidar partisi olacaktır. Gelecek yıllarda buraya iktidar partisi olarak, iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim" ifadelerini kullandı.