Özgür Özel cumhurbaşkanı adayını 'açıkladı'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 22:42

Güncelleme: 04.10.2024 - 22:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta üye katılım töreninde konuştu. Burada açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı gündemi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı adayımızın ilan edildiği gün, o bir aday değil, Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanı olacaktır" diyen Özel, 'adaylarını' şu sözlerle sıraladı:

"Sanayi sitesinde ustanın yanında duran kalfası benim adayımdır, ustasını o ikna edecek. Tarlada yan tarladaki komşusu ile sohbet eden köylü CHP'li benim adayımdır, onu o ikna edecek. Balkanlardan gelmiş olup da Atatürk'ün partisinden başka bir partiye hala oy veren varsa onu bu Makedonya göçmeni ağabeyim ikna edecek, aday odur. Yarın ev gezmesine giden kadın kolları üyem Cumhurbaşkanı adayımızdır. Üniversitelerde gençlik kolu üyelerimiz ya da sokakta gençlik kollarımızın her biri Cumhurbaşkanı adayımızdır.

Eğer her biriniz yarın sabah yataktan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkarsanız, bu partiye bir oy, bir oy toplarsanız bu yoksulluğa çarenin CHP olduğunu, bu işsizliğin var bir çaresi onun da CHP olduğunu, her sorunun CHP iktidarında çözüleceğini siz anlatırsanız, artık Cumhurbaşkanı adayımız ilan edildiği gün, o bir aday değil, gün sayan Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanı olacaktır, ben onu size emanet ediyorum."