Özgür Özel’den Fernas işçilerine destek

Yayınlanma: 03.10.2024 - 23:39

Güncelleme: 03.10.2024 - 23:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, maden işçilerinin yanında olacaklarını belirtti.

Özel'in paylaşımı şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak; Soma'da 40 gün önce başlattıkları direnişlerini Ankara'da sürdüren Fernas Madencilik işçilerinin 40 gündür olduğu gibi yanlarındayız. Haklı mücadeleleri taleplerinin karşılanmasıyla sonuçlanana ve Soma'ya kazanımla dönene kadar madencilerleyim."