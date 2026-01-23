Özgür Özel'den 'Ahmet Özer' kararı için çok sert tepki: 'Bu artık soytarılık!'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından Silivri Cezaevi önünde basına açıklamalarda bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına büyük tepki gösteren Özel, "Bu kadar soytarılığı bu milletin vicdanı kaldırmaz" dedi. Özel, "Bugün burada yapılan iş sürece darbe girişimidir" diye konuştu.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

MAHKEMEYE VERDİKLERİ TALİMAT BELLİYDİ

"Sabahın erken saatlerinden itibaren Silivri'deydik. Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'in duruşması vardı. Bu duruşma aslında Türkiye'de sadece partimiz için, sadece Ahmet Özer için ve sadece Esenyurt için önemli değildi. Şüphesiz Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesine kayyum atanması davası önemlidir, kayyumla sonuçlanan bir dava önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanına, ömrünü Türklerle Kürtlerin kardeşçe yaşaması için mücadeleye vermiş birisine terör örgütü üyeliği iddiası önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanının bir yıldan fazla içeride yatmış olan belediye başkanının davası önemlidir. Ama bu dava aynı zamanda Türkiye'de yürüyen süreç için, Meclis'te çalışan komisyon için, Suriye'nin barışı, Türkiye'nin barışı için ve Türkiye'de iç cephenin güçlenmesi için, bundan sonra hep birlikte yarınlara güvenle adımlar atmak için, mahkemeye verdikleri talimat belliydi. Bugün Sayın Ahmet Özer, mahkemenin karşısında ve avukatları -ki bir tanesi de değerli kızı- tüm iddiaları perişan ettiler. Daha doğrusu zaten iddialar komikti. Mahkeme heyeti bu iddialar karşısında ezildi, büzüldü, diyecek bir şey bulamadı.

Ahmet Özer'i taziye telefonu açmış... Taziye telefonu açtığı kişiye demiş ki; 'Anneniz öldü, üzülmeyin. Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi.' Konuştuğu kişi değil, Ahmet Özer'in bilmediği bir kardeşi bir terör örgütüne mensupmuş. 'Değerli evlatlar yetiştirdi' dediği evlatlar çoğulu, 'sizin gibi değerli bir evlat değil de evlatlar', teröristi övmeye girmiş. Ahmet Özer seçim çalışması sırasında girdiği dükkanlardan bir tanesinde bir medya şirketi varmış ve o dernek, medya derneği varmış, gazetecilerin derneği varmış, terör örgütüyle iltisaklıymış. Bu terör örgütüne mensup kişilere destek ziyareti gibi olmuş. Diyor ki; 'Terör örgütünün üyesiseler, terör örgütüyle irtibatları varsa neden kapatmadınız? Açıksa siz bana tuzak mı kurdunuz?' Buna kimse bir şey diyemiyor.

"O KAYYUMUN DEVAMINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bir tanesi kapı kapı gezip -ki kendisi de o zaman üniversitede çalışıyor- salça satan kişiye salçanın parası çıktı. Bunların üzerinden Esenyurt Belediyemize salça oldu namussuzlar! Salça parası üzerinden Esenyurt Belediyesi'ne salça oldular. Gittiler bir saat sonra geri geldiler. Böyle karar açıklıyor hakim; 'Biz şimdi üçümüz birden bir karar verdik, oy birliğiyle verdik.' Sizi önüne bakıyor böyle... 'Terör örgütü mensubu olmaktan alt sınırdan ceza verdik' böyle. Diyemiyor ki; 'Bana Ankara'dan dediler ki bu deli saçmalıklarına rağmen sen buna alt sınırdan bir ceza ver, dışarıda gezsin ama belediyenin başına geçemesin.' Vallahi buna izin vermeyeceğiz. O kayyumun devam etmesine izin vermeyeceğiz.

Hem sen Türkiye'de, ya Ahmet Özer'i Devlet Bahçeli kitabını gösteriyor Sayın Bahçeli 'istifade ediyorum' diye. Yazdığı kitaba, aynı kitabı gösteriyorlar kanıt diye, terör örgütü propagandası bilmem ne diye. Meclis Başkanı kabul edecek, Ahmet Özer'den sürece katkı için Meclis Başkanı, MHP destek isteyecek. Yazdığı rapor Meclis Komisyonu'nda görüşülecek, 'Terörsüz Türkiye' için. Ahmet Özer'in yazdığı rapor 'Terörsüz Türkiye'ye katkı sağlayacak, Ahmet Özer'in kendisi terör örgütü üyesi olacak! Bu kadar, bu kadar soytarılığı bu milletin vicdanı kaldırmaz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, MHP'nin, DEM Parti'nin mensupları, milletvekilleri Ada'ya gidip Abdullah Öcalan'la görüşüp sürece katkı sağlayacaklar. Abdullah Öcalan geçen çözüm sürecinde 'Ahmet Özer'in de bilgisine başvurun, çatışmalı süreçlerin sonlanmasında deneyim sahibidir' dedi diye, Abdullah Öcalan ismini veriyor diye terör örgütü üyesi kabul edeceksin.

"BU KADAR ÇİFTE STANDART, BU KADAR YALAN..."

Diğer taraftan, o gidip de gitmedim diyen Yayman'ın görüştüğü Remzi Kartal... Başkanın görüştüğü de belli değil, bir telefon var, 'Buralarla, Remzi Kartal'la telefonla görüşmüşsün' diyor. Hüseyin Yayman yüz yüze görüşmüş, 'Ben görüştüğümde akademisyendim ama' diyor. Ahmet Özer de görüştüğünde akademisyendi! Bu kadar çifte standart, bu kadar yalan... Ya affedersiniz ama artık bu ne hukuk ne guguk, bu soytarılık kardeşim.

Bir yandan siz döneceksiniz efendim 'Terörsüz Türkiye' için katkı sağla Ahmet Özer... Ahmet Özer terör bitsin diye yol gösterecek, sonra burada Esenyurt Belediyesi'ne geri gitmesin diye alt sınırdan verdik, terör örgütü üyesi kabul ettik seni... Ne için kabul ettiniz? Bugün burada yapılan iş sürece darbe girişimidir. Bu sürece darbe girişimidir. Mahkeme kendini, kendini atayanları, kendine yetki verenleri tekzip etmiştir. Türkiye'de hukuk güvenliğinin kimse için olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır."