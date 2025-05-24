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Son Dakika... CHP milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı astı

Son Dakika... CHP milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı astı

24.05.2025 19:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... CHP milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü'ne 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı astı

Son Dakika haberi... CHP milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü’ne 'İmamoğlu’na Özgürlük' anlamına gelen 'Free İmamoğlu' pankartı astı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır" dedi.

CHP Milletvekilleri, Boğaziçi Köprüsü’ne 'İmamoğlu'na özgürlük' pankartı astı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş yaptığı açıklamada, "Her baktıkları yerde, her baktıkları köşede Ekrem İmamoğlu’nu görecekler" dedi.


O anları X hesabından paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da paylaşımına, "İstanbul’dan, köprüden herkese selam ve saygılar" notunu düştü.


ÖZGÜR ÖZEL: BU DAHA BAŞLANGIÇ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu pankartını selamladığı görüntüleri X hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır:

Bu daha başlangıç mücadeleye devam!"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Ayrıca pankartın kaldırıldığı bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılmasını emretmişti. 

Savcılık, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirmişti.

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Boğaziçi Köprüsü

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