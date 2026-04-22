Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'la görüşmesinin ardından açıklama: 'Türkiye'nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Yaklaşık 2 saat süren Kurtulmuş-Özel görüşmesinde CHP Genel Başkanı, Kurtulmuş'a ara seçim ile ilgili dosya sundu.

"ÖZEL GÜNDEMLER VARDI"

Görüşme sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, "Sayın Meclis Başkanımızı daha önce de bahsettiğim gibi siyasi parti liderlerini özel bir gündem ile ziyaret etmiştim. 12 genel başkanımızla hemfikir olduğumuz hususlar vardı" dedi.

"Ayrıca TBMM Başkanımız ile görüşmemiz gereken özel gündemler vardı" diyen Özel, "Hepsini ele aldığımız, benim genel olarak Türkiye'deki siyasi atmosferi, partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardan tutun da bir bütün olarak Meclis'teki bütün milletvekillerine karşı özellikle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaları, emrindeki personelin tutumları noktasını da ele alan bir genel değerlendirmede bulunduk" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra terörsüz ve demokratik Türkiye sürecine ilişkin malum sayın Başkanın başkanlık ettiği, sayın Murat Emir'in de heyetimize başkanlık ettiği bir komisyon çalışması tamamlanmıştı. Bu komisyon çalışmasının 6. ve 7. kısımlarıyla ilişkili olarak ki, Meclis Başkanımız oy birliğiyle tamamlanmış olmasını her vesileyle vurguluyor."

“MANİSA'DAN BAŞLAYARAK SEÇİME GİDELİM"

CHP Genel Başkanı, 'sine-i millet' tartışmalarına ilişkin ise "Millet eline bayrak verdiyse o bayrağı bırakmayacaksın. Partide, Meclis'te ve belediyelerde görevlerimizin başındayız bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz” dedi.

Ara seçim çağrısını yineleyen Özel, “Seçim bölgem Manisa'dan başlayarak, Manisa'ya sandık koyarak Türkiye'nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim. Kaçmıyorsanız ara seçimden, elinizi açın, en geniş coğrafyada yapalım. Ara seçimin 8 milletvekili için olanına da 30 vekille olana da genişletilmiş olana da hemen bu hazirana varız” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dünkü grup toplantısında da ara seçim teklifini yinelemişti.

Özel, gerekirse CHP'li 50-55 milletvekilini istifa ettirerek Türkiye’yi genişletilmiş bir ara seçime götürülebileceğini söylemişti.