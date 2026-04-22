Ara seçim gündemi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

22.04.2026 16:01:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Saat 13.30'da başlayan görüşme 2 saatin ardından 15.30'te sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de yer aldı.

TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşılarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul etti" denildi. 

ARA SEÇİM GÜNDEMİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından yaptığı basın açıklamasında ara seçimi gündeme aldıklarını ve Meclis’te halihazırda boş olan 8 sandalye için ara seçim yapılması gerektiğini belirtmişti.

Bu gündemle 12 siyasi partiyi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edeceğini belirten Özel, geçen hafta boyunca DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ile görüşmüştü.

Görüşmeler sonrası ortak basın açıklamalarında liderler CHP’nin ara seçim önerisini desteklediklerini açıklamıştı. Özel, siyasi parti turunu tamamlamasının ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş ile randevulaşmıştı. 

Kurtulmuş ise, daha önce yaptığı açıklamada, Özel'in “ara seçim” çağrısına, "Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir" yanıtını vermişti.

Kurtulmuş-Özel görüşmesinde, Özel’in Anayasa’nın 78’inci maddesine göre vefat, bakanlık ve belediye başkanlığı dolayısıyla boş olan 8 koltuk için ara seçimin bir zorunluluk olduğu vurgusunu yapacağı, bunun yanında tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu gündeme getireceği öğrenilmişti.

CHP'li belediyelere süren operasyonlara karşı "ara seçim" kartını çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kapsamda bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek. Yarın 23 Nisan nedeniyle Meclis'te yapılacak özel oturumda konuşacak Özel'in hem iktidar sıralarına "sandıktan kaçmayın" demesi hem de "Ülkenin içinde olduğu bunalımdan çıkışın yolu sandık" vurgusu yapması bekleniyor.
6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Birleşik oy pusulasında AKP 4, CHP 10, İYİ Parti 16, MHP 23'üncü sırada yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 13.30'da, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile "ara seçim" gündemiyle TBMM'de bir araya gelecek.