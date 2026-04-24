Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Bozbey'i ziyaret edecek

24.04.2026 09:14:00
ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ise Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

Dün akşam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü programı belli oldu.

Özel, saat 09.30 sularında partisinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Özel, bu ziyaretin ardından Bursa'ya geçecek. 

BOZBEY İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Özel, saat 14.30 sularında 4 Nisan günü tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret edecek.

Özel bu ziyaret için de Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek.

CHP lideri Özgür Özel, resepsiyondan Erdoğan’la tokalaşmadan ayrıldı: ‘Millet dik durmamızı bekliyor’ TBMM Tören Salonu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmadan tören salonundan ayrıldı. Özel, partisine süren operasyonlarla ilgili “Millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı almamızı bekliyor. Onun için var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.
Özgür Özel, Mansur Yavaş ile görüştü: ‘Sine-i millet’ gündeme geldi mi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin konuşan parti kaynakları “Meclis’te sine-i millete gidecek’ haberleri yapıldı. Halbuki onun böyle bir önerisi yok” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’dan Özgür Özel ile görüşme sorusuna tepki: ‘Böyle soru sorulur mu?’ AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan resepsiyonunda kendisine sorulan ‘CHP lideri Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?’ sorusuna “Böyle soru sorulur mu? Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim” diyerek tepki gösterdi.