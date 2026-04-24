Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Bozbey'i ziyaret edecek

Dün akşam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü programı belli oldu.
Özel, saat 09.30 sularında partisinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.
Özel, bu ziyaretin ardından Bursa'ya geçecek.
BOZBEY İLE GÖRÜŞECEK
CHP Genel Başkanı Özel, saat 14.30 sularında 4 Nisan günü tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret edecek.
Özel bu ziyaret için de Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek.