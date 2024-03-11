Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:20
Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?
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Öğretmen ataması takvimi ile ilgili ayrıntılar. merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.


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