Özgür Özel'in masasındaki son anket ortaya çıktı: '3 aday olursa seçim 2. tura kalıyor'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:11

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:11

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin (TEAM) gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı seçimi anketinin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre; Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olduğu 3'lü seçimde Erdoğan birinci olurken, İmamoğlu ikinci sırada yer alıyor, seçim ikinci tura kalıyor.

İMAMOĞLU İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'A FARK ATIYOR

İkinci turda ise İmamoğlu yarışı açık ara önde tamamlıyor.

Aytunç Erkin, "İmamoğlu: Yüzde 57.2 Erdoğan: Yüzde 42.8" başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

"...Benim de önümde iki anket çalışması duruyor.

Önce üçlü yarış sonra ikili yarış sorusu

Birincisi Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin (TEAM) Türkiye genelinde 6 bin denek üzerinde yaptığı çalışma. Bu çalışma CHP lideri Özgür Özel’in masasında duruyor ve 'ön seçim' tartışmasından hemen önce yapıldı.

TEAM’in 'cumhurbaşkanlığı' anketinde ilk çalışma üçlü yarışa göre yapılmış.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan yüzde 37, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 35.9, Bağımsız aday Mansur Yavaş yüzde 19.7, diğer yüzde 7.4 çıkıyor.

Peki ikili yarışta sonuç ne oluyor?

Erdoğan ve İmamoğlu’nun en yüksek iki oyu aldığı birinci tur sonucunda seçim ikinci tura kalıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu yüzde 57.2, Tayyip Erdoğan yüzde 42.8 oy alıyor.

CHP yönetiminin 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmalı' tezini güçlendiren anket TEAM’in yaptığı anket. Ancak Mansur Yavaş kanadındaysa farklı farklı anketlerde Yavaş önde çıkıyor."