Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketinden seslendi: 'Her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya geldim'

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:31

Güncelleme: 02.06.2024 - 15:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Çay Mitingi’ne katıldı.

"NORMALLEŞME MUHALEFETİN DOZUNU DÜŞÜRMEK DEĞİLDİR"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı, tartışmalı günleri geri getirmek istiyor ama ben şunu söylüyorum; 'normalleşmek muhalefetin dozunu düşürmek değildir. Normalleşme vatandaşı sorununu görmemek değildir. Haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşme hem müzakere hem de mücadele etmektir. En yapıcı muhalefeti yapmaktır. Gerektiğinde meydanları ve meydanları doldurmaktır. Sesin en gürünü çıkarmaktır.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden sesleniyorum. Hakaret etmenin, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye ne Türkiye'ye faydası var. Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden AK Parti'li, MHP'li, CHP'li İYİ Parti'li her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya geldim.

CHP olarak bugün burada bulunmamızın ana sebebi, 31 Mart'ta hep birlikte elde ettiğimiz büyük başarının, Türkiye İttifakı'nın üzerimize yüklediği ağır sorumluluktur. Türkiye İttifakı'nın verdiği görev ve sorumlulukla burada olduğumu belirtmek isterim. Karşımda sadece CHP'li yüzler değil, tüm görüşlerden Rizeliler var. Doğu Karadenizliler burada. Burada Rize İttifakı'nı, Çay İttifakı'nı görebiliyoruz. Bu topluluk, bölgesel ve ulusal birlikteliğimizin bir göstergesi olarak önem taşıyor.

"BOYNUMUZUN BORCU"

Elbette bir sorun varsa oraya gitmek boynumuzun borçu. Ancak buraya sadece bir siyasi partinin lideri olarak değil Atatürk'ün verdiği talimatla uzun yıllar çalışılıp, çay kanunu çıkarılıp, İsmet Paşa'nın titiz emekleriyle ve çayın babası Zihni Deri'nin bu topraklara çayı kazandırmasıyla yani 100 yıl önce çayı Rize'ye Doğu Karadeniz'e kazandıran CHP'nin genel başkanı olarak geldim.

İSRAİL'İN YAPTIĞI KATLİAMLAR...

Miting bayrakları var. Üzerinde 'çay'da sömürüye son' yazıyor. Ama aynı zamanda bayrağın kırmızısını, çayın yeşilinini, karasını ama Filistin Bayrağı'nın rengini taşıyor. Bu tasarım için kendi derdini anlatırken Filistin'i unutmaayanlar için, emeği geçenlere, il başkanımıza milletvekilimize yürekten teşekkür ediyorum.

Filistin'i tanıyan ülkeleri tek tek arayıp, teşekkür yazısı yolluyoruz. Bütün dünyanın Filistin'i tanımasını bekliyoruz. 'Zulüm dursun' diyoruz. İsrai'in yaptığı katliamları, soykırımı birkez de Rize'den lanetliyoruz.

''KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR''

Tarım ülkesi olma vasfını kaybettiğimizi üzülerek takip ediyoruz. Bereketli topraklarımız varken Afrika'da Venezuela'da toprak kıralayıp tarım yapanlar var. Oysa bizim ülkemizde her yıl Trakya'da kadar ekilip dikilir toprak. AK Parti iktidarı boyunca Hollanda kadar ekili dikilir topraklar boş kaldı, kaybedildi. İşte bu sebeplerden dolayı köylünün, çiftlinin haklarını korurken bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'köylü milletin efendisidir' sözünü hiç unutmuyoruz.

"NEDEN TWEET ATARAK AÇIKLIYORSUNUZ"

Çaya gelince; CHP'nin bugün Rize meydanında yapmış olduğu bu miting 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği noktadır. 100 yıldır buralarda çay tarımı yapılmaktadır. Üzümün çoğu ihraç ediliyor, fındıkta. Sadece çay ithalatını denetleyerek, sınırlandırarak kaçak çaya engel olunarak sizin sıkıntılarınız çözülebilir. Biliyorsunuz çay fiyatı açıklandı. Senelerde tütün fiyatı Manisa'da açıklanırdı, üretici beğenirse kasketi havaya atardı. Beğenmezse yere atardı. Şimdi gelin açıklayın bakalım çay fiyatını, açıklamayan hükümetin Cumhurbaşkanı olur mu? Neden tweet atarak açıklıyorsunuz. Gelin Rizeliye açıklayın bakın kasketler nasıl yere çalınıyor. 17 lira çay fiyatını açıklamaya utanıp tweet attırıyorlar. 17 liralık yaş çay alım fiyatını ret ediyoruz. Sadece maaliyetleri karşılanıyor. Bu kadar emekle üretilen çaya verilen fiyat, çay üreticisine sen artık bu işi yapma biz zenginlerle yürüyeceğiz demektir.

ÇAYKUR İŞÇİLERİNİN SORULARI

Kısaca önemli bir şey daha söyleyelim. Çaykur'da çalışan işçiler var. 11 bin çalışan işçi var. Çaykur işçileri artık 6 ay çalışıp 6 ay boş kalmak istemiyorlar. Çaykur işçileri enflasyon altında zam ala ala maaşlar eridi. Çaykur işçisi 20 yıl önce asgarinin dört buçuk ücreti alırken bugün bir buçuk asgari ücret geriledi. Çaykur işçisi asgari ücretin altında çalışıyor. İşçilerin kadro talebi var, kadrolarını verin. Onlar boş oturmak değil, kazanmak ve kazandırmak istiyorlar.

Üretici sorunu içi çay kanunu mutlaka çıkarmalıdır. Biz geçmişte sizin hemşehriniz İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Bekaroğlu ile Tahsik Ocaklı'yla bir çay teklifi verdik. Teklife evet dediğinide işçinin de üreticinin de sorunu çözülüyor. Maalesef öneri AK Parti ve MHP oylarıyla ret edildi. Tahsin bey öneriyi bir daha verin. Buradan Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz,red etmeyin, Rize'yi unutmayın. Çay üreticsine söz verilen banka promosyon ödemelerine derhal başlamalı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yurda kaçak yollarla gelen çaylar engellenmeli. Buradan hatırlayalım, bir selam yollayalım. Ne diyordu Kemal Bey, 'Kaçak çayları getireceğim, Rize meydanında yakacağım. CHP'yi iktidara taşıyacağız." Kaçak çayları getireceğiz, çayları yakmaya Kemal beyi de davet edeceğiz.''