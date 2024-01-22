Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'i andı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 22.01.2024 - 11:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in ölümünün 8’inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu.

Özel’in paylaşımı şöyle:

“Tunceli Milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç Ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç’i unutmayacağız.”