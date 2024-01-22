Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'i andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in ölümünün 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in ölümünün 8’inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu.
Özel’in paylaşımı şöyle:
“Tunceli Milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç Ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç’i unutmayacağız.”
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