Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'i andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in ölümünün 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:24
Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'i andı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in ölümünün 8’inci yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu. 

Özel’in paylaşımı şöyle:

“Tunceli Milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç Ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç’i unutmayacağız.”


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