Özgür Özel, Filistin ziyaretini ertelediğini duyurdu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgede yaşanan son gelişmeler nedeniyle Filistin ziyaretini ertelediğini bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün için Filistin'e gideceğini daha önce duyurduğunu anımsattı.
Bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapatılması sebebiyle programını bugün gerçekleştiremeyeceğine bildiren Özel, şunları kaydetti:
"Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız. Ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir."
Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2024
Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim.
Filistin halkının yanındayız, ateşkes…
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