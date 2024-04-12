Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Sobacı ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile telefonda görüşerek, Gazze'de İsrail'in saldırısına uğrayan TRT çalışanları hakkında bilgi aldı.
CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı telefonla arayarak, İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaralanan TRT çalışanları hakkında bilgi aldı. Özel görüşmede, saldırıda yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum için geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.
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