Özgür Özel, AKPM oturumuna katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumuna katılmak üzere 17 Nisan’da Fransa’nın Strazburg kentine gidecek.

ANKA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:59
Özgür Özel, AKPM oturumuna katılacak
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar Yeşiller Grubu (SOC) Genel Başkanı Frank Schwabe tarafından gelen davet üzerine, grubun bahar oturumuna katılacak. 

Fransa’nın Strazburg kentinde toplanan oturum, 17 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek. Özel’in oturumda bir konuşma yapması bekleniyor. 

CHP lideri Özel, program kapsamında ayrıca siyasilerle ikili temaslarda da bulunacak.


CHP haberleri Özgür Özel haberleri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Sobacı ile görüştü

Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Sobacı ile görüştü
Özgür Özel: İsrail'in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum

Özgür Özel: İsrail'in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
Özgür Özel, Ayşe Ateş ile bayramlaştı

Özgür Özel, Ayşe Ateş ile bayramlaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstiklal Caddesi'nde 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu

İstiklal Caddesi'nde 'nostaljik tramvay' seferleri durduruldu
Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda

Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda
Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’

Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’
Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!

Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!
Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!

Büyük savaşın provasını Kıbrıs'ta yaptılar!
Çikolata sevdalılarına kötü haber: Fiyatları zirveye tırmanıyor!

Çikolata sevdalılarına kötü haber: Fiyatları zirveye tırmanıyor!
QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada

QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı