Özgür Özel, Fıstık Mitingi'nde: 'Çare iktidara ricada bulunmakta değil...'

Yayınlanma: 24.08.2024 - 18:32

Güncelleme: 24.08.2024 - 18:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep'te düzenlediği 'Fıstık Mitingi'nde yurttaşlara seslendi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Böylesine bir tarım ülkesinde çiftçilerin çocuklarının da çiftçi olmasını, herkesin toprak sahibi olmayı istemesini beklersiniz.

Bu iktidar çiftçiyi topraktan kopardı. Bugün çiftçilik yapan dört gençten üçü iş bulursam büyükşehire giderim diyorsa işte sorun buradadır.

Kendiliğinden ürünlerini yere dökenleri görün, bu tepkiyi görün. Bu tepki siyasi değil, insani bir tepkidir, vicdani bir tepkidir.

Hani Tayyip Bey, Devlet Bey her sorunda bir beka sorunu icat ediyorsanız ya siz gelmeden önce kendi kendine yeten bir ülke buğdayı bile ithal ediyorsa, bugün fıstık üreticisi bırakın geçinmeyi hacizle karşı karşıya kalıyorsa bu siyasi değil, vicdani bir tepkidir.

Çare iktidara ricada bulunmakta değil, bu iktidarı değiştirmektedir.

Buradan iktidara sesleniyorum. Bir avuç aracıyı, bir avuç taciri korumayı bırakın.

Derdi sen çekeceksin, parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun böyle düzene, yazıklar olsun.

Tarım Bakanı orada burada abuk subuj telefon görüşmeleri yapmayı bırak. Geçen sene dört kilo fıstık satıp bir işçi yevmiyesi ödeniyor. Bu sene on kilo fıstık satılması gerekiyor. Onun için buradayım.

"TMO, FISTIK ALACAK"

Onlar garibanın sesini değil, zenginlerin yandaşların, gününü gün edenlerin sesini duyuyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştiren bir parti değil, çözüm yollarını söyleyen partiyiz. İktidar olduğumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi, Gaziantep'te fıstık almak zorundadır. TMO, fıstık alacak. Fıstıkta derhal taban fiyat uygulamasına geçeceğiz.

"EMEKLİYE HAK VERMEYENLE YAPACAK ANAYASAMIZ YOKTUR"

Milletin anası ağlıyor, Anayasa yapalım diyor. Sen önce milletin sesini duy. Emekliye hak vermeyenle, fıstık üreticisini sömürenle yapacak Anayasamız yoktur.

Tayyip Erdoğan, çiftçinin sıkıntısı yok diyor. Gündemi saptırmak istiyor. Buradan hem Erdoğan'ı hem Bahçeli'yi hem de kendini muhalefetten gören milletin derdini görmeyen sığ siyasi kavgalar isteyenleri uyarıyorum. Sizin sahte gündeminize takılıp Antepli fıstıkçıyı yalnız bırakmayacağım. Benim derdim 12.500 liraya geçinmek zorunda olan emeklidir.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE 17-25 GÖNDERMESİ

17-25 diye bir tane takvim bulmuş, arkadan gösteriyor onu tehdit ediyor. Öbürü kararname çıkarırken öbürünü tehdit ediyor. Dostlar alışverişte görsün birbirlerini yiyorlar. Ama milleti açlığa, yokluğa, sefalete, işsizliğe terk ediyorlar.

Bundan sonra Tayyip Bey'e ses duyurmaya çalışmak yok. Duymuyor, duymadı, duymayacak. Biz gücümüzü kendimizden, fıstık tarlalarımızdaki alın terimizden, biz gücümüzü fabrikalardan tarlalardan alıyoruz.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Bu maaşlarla, fiyatlarla, yönetimle geçim olmuyor. Demek ki seçim olacak, o seçimi biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Türkiye kazanacak"

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