Özgür Özel Gezi Parkı'nda hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı andı: ‘Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacağız’

Yayınlanma: 11.03.2024 - 19:47

Güncelleme: 11.03.2024 - 19:47

CHP Genel Başkanı Özel, Berkin Elvan’ı ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile andı. Özel, ayrımcılık vurgusu yaptı:

“Gezi’de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren Berkin Elvan’ı 10’uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum. Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz."







