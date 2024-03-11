Özgür Özel Gezi Parkı'nda hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı andı: ‘Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacağız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gezi Parkı eylemleri sırasında polislerin ateşlediği gaz kapsülünün isabet etmesiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı ölümünün 10’uncu yıl dönümünde andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 19:47
Özgür Özel Gezi Parkı'nda hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı andı: ‘Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacağız’
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CHP Genel Başkanı Özel, Berkin Elvan’ı ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile andı. Özel, ayrımcılık vurgusu yaptı:

“Gezi’de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren Berkin Elvan’ı 10’uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum. Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz."




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