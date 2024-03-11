Özgür Özel'den, Sinan Ateş'in babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı

CHP lideri Özgür Özel, yaşamını yitiren Sinan Ateş'in babası Musa Ateş için sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:15
Özgür Özel'den, Sinan Ateş'in babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıyle öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in hayatını kaybeden babası Musa Ateş için başsağlığı mesajı yayınladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."


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