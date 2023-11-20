Özgür Özel, Hikmet Çetin ile görüştü

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:35

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:35

Cumhuriyet Halk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Çetin ve Özel, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf çektirdi.