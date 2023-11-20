Özgür Özel, Hikmet Çetin ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:35
Özgür Özel, Hikmet Çetin ile görüştü
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. 

Çetin ve Özel, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf çektirdi. 


Özgür Özel Hikmet Çetin CHP

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