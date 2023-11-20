Özgür Özel, Hikmet Çetin ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
Çetin ve Özel, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf çektirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Cenazede gerginlik!
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt