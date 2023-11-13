Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ANKA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:31
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CHP 38. Olağan Kurultay’ında Genel Başkan seçilerek görevine başlayan Özgür Özel, ilk olarak memleketi ve seçim bölgesi olan Manisa’ya gitti. Özel dün de Hatay ve Osmaniye’de incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, bu sabah ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.


Özgür Özel Mansur Yavaş

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