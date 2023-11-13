Özgür Özel, Yavuz Donat'ı aradı: 'Yanlış yapmışız, tamamen bizim hatamız'

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Azerbaycan yazısı üzerine kendisini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aradığını açıkladı. Donat, "Tek kelimeyle... Sevindik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:46
Özgür Özel, Yavuz Donat'ı aradı: 'Yanlış yapmışız, tamamen bizim hatamız'
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İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Yavuz Donat, Azerbaycan'daki izlenimlerini aktardığı yazı sonrası kendisini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonla aradığını belirtti.   

"Özgür Özel'den gelen telefon" başlıklı yazısında Donat, telefonda Özel'le arasında geçen diyalogu şöyle aktardı:

"Geceydi... Saat 24.00'e yakın... Telefonum çaldı... Arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di.

"Yazılarınızı okudum" dedi. Azerbaycan üzerine yazdıklarımızdan söz ediyordu.

- Dost ve kardeş Azerbaycan'ı kırmışız... Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız.

Yıllardır CHP'den, böyle bir ses... Hatayı kabul... Özeleştiri duymamıştık.

Tek kelimeyle... Sevindik."

NE OLMUŞTU?

Yavuz Donat 8 Kasım tarihli "Can Azerbaycan" başlıklı yazısında "Özgür Özel'in dikkatine" diyerek şu ifadelere yer vermişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir projesi vardı:

"Tarihi İpek Yolu'nu Canlandırma Projesi."

Fakat... Projede yol Azerbaycan'dan geçmiyordu.

Azerbaycan... İncinmiş... Kırılmış... Üzülmüş.

Ünal Çeviköz... Emekli Büyükelçi... Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı idi.

Çeviköz... Dağlık Karabağ Savaşı sırasında... "Türkiye, Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor... Hatta cihatçı gruplar gönderiyor" demişti.

Azerbaycan... Öylesine gücenmiş... Öfkelenmiş ki.

Özgür Özel'in ilgisine ve bilgisine... Partisinin Azerbaycan politikasını mutlaka revize etmeli."


Azerbaycan Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel İlhami Aliyev SABAH gazetesi Yavuz Donat

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