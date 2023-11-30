Özgür Özel ile Meral Akşener bugün bir araya gelecek: İşbirliği ihtiyacı var

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzun süredir konuşulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretini bugün yapacak. Görüşme Özel’in talebiyle İYİ Parti Genel Merkezi’nde olacak. Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, görüşmeyi bir ittifak görüşmesi olarak tanımlamanın doğru olmayacağını söyledi.

Bulut, “Bu görüşmeyi bir ittifak, bir işbirliği görüşmesi olarak görmek doğru olmaz. Bu görüşmenin nereye evrileceği genel başkanların toplantı sonrası yapacağı açıklamaya bağlı” ifadelerini kullandı. Akşener ziyaretinin Özel’in işbirliği için partilere yapacağı ziyaret turunun bir başlangıcı sayılamayacağını da söyleyen Bulut, “İşbirliği görüşmesi için henüz bir takvimlendirme yok. Meral Hanım’ı ziyaret de böyle bir takvim üzerine değil. Ama genel başkan tüm partileri ziyaret edeceğini söylemişti” dedi.

Özel’in “İttifak kelimesi yoruldu” sözü üzerinden toplu bir ittifak olasılığını değerlendiren Bulut, “Partilerin bir işbirliği zorunluluğu yok. Zaten resmi olarak ittifak yapamıyorsunuz. O ittifak cumhurbaşkanı ve genel seçimlerde mümkün. Ama Türkiye’nin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Yarın nereye evrilir bilmiyorum; ama bir işbirliği, güç birliği konusunda genel başkanımız sürekli niyetini ifade ediyor. Hiçbir partiyi zorlayarak bir şey yapma şansınız yok. Ama toplumun da beklentileri var. Halka rağmen siyaset yapma şansınız yok” ifadelerini kullandı.

(Burhanettin Bulut)

‘ANKETLERLE FOTOĞRAF ÇIKACAK’

Bulut, partinin hafta başı yaptığı anket çalışmalarını da anımsattı. Bulut, “Hafta sonuna doğru anket çalışmaları gelir. Sonra raporlandırması olur. Oradan da bir fotoğraf çıkar. Bu anketler hangi yöntemle belediye başkanını seçeceğimizi belirleyecek. Yani örgütün görüşleri alınacak, milletvekillerinin görüşü alınacak. Dinamik bir süreç olacak. ‘Bir anket yapıldı, bitti’ olmayacak. Belediye başkanının durumu, partinin durumu görülecek. Ona göre yöntem belirlenecek. Aynı zamanda anketlerle nerede işbirliğine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış olacak. Ama bu anketler ne ittifak için yapılıyor ne de ittifak olmasın diye yapılıyor” görüşünü paylaştı.

“Tek başımıza girsek kazanırız dediğiniz yerler var mı” sorusunu yanıtlayan Bulut, “Hiçbir belediye başkanının işbirliğine ‘Yok’ diyeceğini zannetmiyorum. İstanbul’da İstanbul İttifakı konuşuluyordu. ‘Biz kazanıyoruz, kimseye ihtiyacımız yok’ diye hiçbir belediye başkanımız demez. Öyle bir görüşümüz yok” değerlendirmesini yaptı. HEDEP ile görüşülüp görüşülmeyeceği de sorulan Bulut, “Şu anda bir HEDEP planlaması yok. Genel başkan bütün partilerle görüşüleceğini ifade etmişti. Şu anda HEDEP için bir takvim yok ama olabilir” dedi.

CHP’nin Kürtlerle ilgili söylemlerinin hedef alınmasını ve partinin terörle suçlanmasını da değerlendiren Bulut, seçim döneminde yapılan montaj videoları anımsattı. Bulut, “Bunların hepsi iftiraydı. Adalet eşit bir şekilde işlese buna ilişkin işlem yapılırdı. Kürt deyince PKK akla gelmemeli. Siyaset ayrıştırma üzerine kurulu değil. Biz açık mesaj vermeyi tercih ediyoruz” dedi.