Özgür Özel X yönetimini kutladı: 'Kabullen artık Tayyip Bey'
CHP lideri Özgür Özel yaptığı yeni açıklamada X (Twitter) yönetimini kutlayarak, "Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın" ifadelerini kullandı.
X, Türkiye’deki erişim engellemelerine karşı hukuki mücadele başlatmıştı. Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kararlarını eleştiren X, kullanıcıların haber ve siyasi söylemlerden engellenmesine karşı çıkmıştı.
"SOSYAL MEDYAYI BASTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Gelişmelerin ardından Özel, X hesabından şunları yazdı:
"Dün meydanların sesini duyuran muhalif televizyon kanallarına RTÜK muhtırası verdikleri yetmiyormuş gibi, bugün de BTK üzerinden X platformundaki yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar.
Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın.
X yönetimini demokratik ve özgürlükçü tavrından dolayı kutluyor, bu tavrı cesaretle sürdürmesini temenni ediyorum."
Etiketler: #özgürlük #esaret #Hukuki mücadele
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