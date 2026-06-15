Özgür Özel'in olası yeni partisi için dikkat çeken araştırma: Açık ara birinci, en büyük blok

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş lideri Özgür Özel'in partiye yönelik mutlak butlan kararı sonrası olası yeni parti hamlesinin seçmende nasıl karşılık bulacağına dair dikkat çeken bir araştırma sonucu paylaşıldı.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 26 şehirde 2 bin kişiyle yaptığı ankette, Özel'in yeni parti kurması halinde ortaya çıkacak siyasi tablo ölçüldü.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın bugünkü köşesinde aktardığına göre, yapılan araştırma yeni partinin CHP tabanının üçte ikisine yakınını arkasına aldığını ortaya koyuyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, böyle bir partinin tek başına en büyük blok olarak öne çıktığını belirtti. Selçuki, yeni partinin CHP tabanının üçte ikisine yakınını arkasından sürüklediğini, İYİ Parti'den TİP'e, Zafer Partisi'nden Saadet Partisi'ne kadar muhalefet ve merkez seçmenden de kopuşlar topladığını söyledi.

"ORANLAR POTANSİYELİ GÖSTERİR"

Araştırmaya göre olası yeni parti CHP'den 20 puan, AKP 4-5 puan, DEM Parti ve İYİ Parti'den üçer puan, MHP ve Zafer Partisi'nden de yaklaşık 1'er puan alıyor.

Ortada henüz adı, programı, kadrosu ve sahadaki performansı belli olan bir parti bulunmadığını belirterek sonuçlara ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini belirten Selçuki, "Var olmayan bir partiye verilen destek, oyları değil, ruh halini ölçer. Seçmen boş bir ekrana kendi beklentisini, kızgınlığını, keşkesini yansıtır. Bu yüzden, çıkan yüksek oranlar bir potansiyelin gölgesidir; gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği o partinin karakterine bağlıdır" değerlendirmesini yaptı.

Selçuki bu tabloyu "Kopan oylar yeni partide birikiyor ve onu açık ara birinciliğe taşıyor ama bu tablo iktidarı zayıflatmıyor, yalnızca muhalefeti yeniden harmanlıyor. İktidar ile muhalefet arasındaki denge yerinde kalıyor; oynayan tek değişken, muhalif oyun hangi isim altında toplandığı." diyerek yorumladı.