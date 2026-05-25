Özgür Özel'in TBMM'deki tabelası değiştirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de bulunan makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi.
Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığına gönderilmesinin ardından Özel'in makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi.
'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazılı tabela odanın girişine asıldı.
Özel'in odasının girişindeki tabelada dün, 'CHP Genel Başkanı' yazıyordu.
Öte yandan Özel bugün TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile görüşecek.