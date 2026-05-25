Özgür Özel'in TBMM'deki tabelası değiştirildi

25.05.2026 13:23:00
Güncellenme:
DHA
TBMM'de Özgür Özel'in odasındaki 'CHP Genel Başkanı' tabelası, 'CHP Grup Başkanı' olarak değiştirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de bulunan makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi.

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığına gönderilmesinin ardından Özel'in makam odasındaki unvanı, 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi.

'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazılı tabela odanın girişine asıldı.

Özel'in odasının girişindeki tabelada dün, 'CHP Genel Başkanı' yazıyordu.

Öte yandan Özel bugün TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

Özgür Özel'den TBMM'de açıklama: Bayramda nerede olacağını açıkladı CHP lideri Özgür Özel, TBMM’ye girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Bayramda Manisa’da olacağım" diyen Özel, "Grup Başkanvekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliyesi, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da protesto edildi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin polis eşliğinde tahliye edilmesi, Manisa’da protesto edildi. Yürüyüş ve açıklamalarda, Özgür Özel’e destek mesajları verilirken, CHP’liler yaşananları “halk iradesine müdahale” olarak nitelendirip mücadele çağrısı yaptı.
Özgür Özel'in TBMM'deki makamında ilk ziyaretçisi Tuncer Bakırhan olacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 13.30'da TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile görüşecek.