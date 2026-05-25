Özgür Özel'in TBMM'deki makamında ilk ziyaretçisi Tuncer Bakırhan olacak

25.05.2026 10:53:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 13.30'da TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar genel başkan ilan etmesi ve dün CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskınıyla binanın boşaltılmasının ardından TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradaki odasında devam edeceğini duyurmuştu.

Özel'in buradaki ilk ziyaretçisi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan olacak.

İkilinin görüşmesi saat 13.30 sularında başlayacak.

NE OLMUŞTU?

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün utanç görüntüleri yaşandı. Polis, Kılıçdaroğlu cephesinin talebiyle otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girdi. Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı.

Polisler partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Arbede sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca Genel Merkezin cam olan ana giriş kapılarında da büyük hasar oluştu.

Genel Merkez'de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

DEM PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti'den, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin olarak yapılan açıklamada ise, "Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz" denildi.

Fazıl Say'dan Özgür Özel'e destek: 'Yarın her ne olursa olsun, gerçek bir lideri oldu CHP’nin' Piyanist ve besteci Fazıl Say, CHP’ye ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Say, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek vererek, yaşananların “utanç olarak tarihe geçeceğini” söyledi.
CHP Genel Merkezi'nin polis zoruyla tahliyesi, Özgür Özel'in memleketi Manisa'da protesto edildi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin polis eşliğinde tahliye edilmesi, Manisa’da protesto edildi. Yürüyüş ve açıklamalarda, Özgür Özel’e destek mesajları verilirken, CHP’liler yaşananları “halk iradesine müdahale” olarak nitelendirip mücadele çağrısı yaptı.
'CHP İletişim' hesabı, 'Özgür Özel İletişim' olarak değiştirildi CHP'nin medyadan sorumlu resmî "CHP İletişim" isimli sosyal medya hesabı, "Özgür Özel İletişim" olarak değiştirildi.