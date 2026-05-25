Özgür Özel'in TBMM'deki makamında ilk ziyaretçisi Tuncer Bakırhan olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar genel başkan ilan etmesi ve dün CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskınıyla binanın boşaltılmasının ardından TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradaki odasında devam edeceğini duyurmuştu.

Özel'in buradaki ilk ziyaretçisi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan olacak.

İkilinin görüşmesi saat 13.30 sularında başlayacak.

NE OLMUŞTU?

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün utanç görüntüleri yaşandı. Polis, Kılıçdaroğlu cephesinin talebiyle otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girdi. Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı.

Polisler partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Arbede sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca Genel Merkezin cam olan ana giriş kapılarında da büyük hasar oluştu.

Genel Merkez'de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

DEM PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti'den, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin olarak yapılan açıklamada ise, "Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz" denildi.