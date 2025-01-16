Özgür Özel, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İrlanda Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan’ı CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde İrlanda Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan ile görüştü.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de bulundu.
Etiketler: #Özgür Özel #İrlanda
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