Özgür Özel'den çok sert 'Süper Kupa' tepkisi: 'Baş suçlu, Atatürk'ü pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır!'

Yayınlanma: 30.12.2023 - 16:41

Güncelleme: 30.12.2023 - 17:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel burada, partisinin Manisa Belediye Başkanı adayının kim olacağı ve Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İTTİFAKINA GÜVENİYORUZ"

CHP'nin Manisa Belediye Başkan adaylığı için yapılan anketlerde iki ismin öne çıktığını söyleyen Özgür Özel, bu kişilerden birinin önceki dönem CHP Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban ve Manisa Eczacılar Odası eski Başkanı Devrim Bali olduğunu söyledi.

CHP'ye kayıtlı üyelerin bugün yapacakları oylamayla Bali ve Balaban arasından birini Manisa Belediye Başkan adayı olarak seçeceğini, diğer kişinin ise yardımcı olacağını açıkladı.

Yerel seçimlerle ilgili başka mesajlar da veren Özel, "Manisa'da Manisa ittifakına, İstanbul'da İstanbul ittifakına, Türkiye'de Türkiye ittifakına güveniyoruz" dedi.

"BAŞ SUÇLU, 'HER ŞEYİ BEN BİLİRİM' DİYEN ERDOĞAN'DIR"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak dün öğleden sonra başlayan tartışmaların ardından ertelenen Süper Kupa finaline ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Burada baş suçlu Atatürk’ü pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır diyorum ki; Fenerbahçe-Galatasaray bir Süper Kupa maçı yapacaklarsa bu Türkiye dışında bir yerde oynanamaz. Bu İzmir’deki Atatürk Stadyumu’na yakışırdı ama dinlemediler. Yurt dışında yapacaksanız bir mazeret olur o da KKTC'de, yani burası kadar vatan bildiğimiz bir yerde olur. Hiçbir yerde oynanamaz ama Suudi Arabistan'da hiç oynanamaz. Bunlar gelince Anıtkabir'e gidiyorlar mı? İstiklal Marşı'na saygı gösteriyorlar mı? İşte böyle kepazelik olur.

Hepimiz utandık, çok tepkiliyiz ama suç ne kulüplerde ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği TFF'dedir. Suç, 'Her şeyi ben bilirim' diyen Erdoğan'dadır. Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan baş suçlu Erdoğan'dır. Fenerbahçe ve Galatasaray'a, onlara destek veren Beşiktaş'a ve tüm kulüplere müteşekkiriz. Suudi Arabistan'daki hadsizlere ve 100. yıl kupasını oraya yollayan hadsizlere hadlerini bildirmişlerdir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün akşam oynanması planlanan Süper Kupa maçı, öğle saatlerinden itibaren başlayan tartışmaların ardından ertelendi.

Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanma planı, kulüplerin maça Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta sulh cihanda sulh' yazılı pankart ile çıkma taleplerinin Suudi yetkililer tarafından kabul edilmemesi üzerine iptal edildi.

Yaşanan tartışmaların ve uzun süren toplantıların ardından kulüpler maça çıkmadı ve gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.