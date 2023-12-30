CHP lideri Özgür Özel'den 'Sinan Ateş' açıklaması!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:08

Güncelleme: 30.12.2023 - 12:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili açıklama yaptı.

"SORUMLULAR YARGILANANA KADAR..."

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1 yıl önce sokak ortasında silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum. 365 gündür bu korkunç cinayet aydınlatılmadı, siyasi sorumlulara dokunulmadı. Sorumlular yargılanana kadar bu suikasti unutturmayacağız."