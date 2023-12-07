Özgür Özel Agrobay emekçileriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi’nde TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Agrobay Seracılık’ta işten çıkarılan işçiler ile görüştü.
İzmir Bergama’da faaliyet gösteren ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup’a bağlı Agrobay firmasında sendikalı oldukları için tazminatsız olarak işten atılan Tarım-Sen üyesi işçiler, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü.
Hakları için 100 günden uzun zamandır direnen işçiler ile görüşen Özgür Özel'e Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer, Murat Bakan ve Erhan Adem eşlik etti.
Görüşmeye Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz de katıldı.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
Özgür Özel daha sonra ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile görüştü.
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