Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu

Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 26.04.2024 - 11:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege turu kapsamında Denizli’ye geldi. İlk olarak CHP Denizli İl Binasına giden Özel, 31 Mart seçimleri öncesi Denizli’de büyükşehir belediye başkan adayını belirleme sürecinde İl Başkanı Ali Osman Horzum’un kendisine “İki büyük hayalim var. İlki Denizli’de büyükşehir belediyesini kazanan il başkanı olmak istiyorum. İkincisi de bu işleri bırakınca kırmızı bir Vespa alacağım, Denizli’de gezeceğim” dediğini ve “Sen büyükşehir belediyesini kazan Kırmızı Vespa benden” sözü verdiğini hatırlattı.

“MOTOSİKLET KOLAY SEN SEÇİMİ AL”

Seçim gecesi Horzum ile yaşadığı diyaloğu da paylaşan Özel; şu ifadeleri kullandı:

“Seçim akşamı biz bütün Türkiye’den sonuç alıyoruz. Gökhan başkanım Kilis’i aldığımız haberini verdikten hemen sonra, altın sandıklara bakmak için Ali Osman Başkanımı aradım ve altın sandıkları hızlı girmelerini söyledim. ‘Denizli’den gelen haberler iyi, alıyoruz Denizli’yi’ dedi. Aman dedim gevşemeyelim ve sandıkları girelim. ‘Başkanım benim de bir talebim olabilir mi?’ diye sordu. ‘Buyur’ dedim. ‘Benim motor 300 cc olabilir mi?’ dedi. Bizim Manisa’da bir laf var, şeytanın karı boşadığı zaman derler. ‘Böyle zamanda aklına bu mu geliyor? Telefonu kapat. 300 cc kolay sen al belediyeyi’ dedim.

Ertesi gün bir baktık ki, Ali Osman Başkanımın son anda araya sıkıştırdığı 300 cc 3 kat daha pahalıymış. Öyle olunca araştırdık ve başkanımızın istediği motoru Sivas’ta bulduk ve getirttik. Ücretini Manisa İş Bankası şubesinden yatırdık. Ankara’dan yatırınca partiye mi aldırdı derler. Bu bizim borcumuz dedik. Şimdi bu hediyeyi kendisine takdim etmek üzere buradayız. Tabii anahtar hala bende. Bu hediyeyi Büyükşehir belediye başkanımız çözsün istiyorum. Bu başarı elde edildiyse, adayla örgütün uyumu sayesinde, örgütümüzün desteği sayesinde elde edildi."

HORZUM: ÇOK ÇALIŞTIK

CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ise; “Biz bu yola çıktık ve örgüt içerisinde yıllarca mücadele verdik. Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapmak için ciddi anlamda efor sarf ettik. Ama Denizli’de istediğimiz sonucu genel seçimlerde alamadık. Ardından 19 ilçe başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve belediye başkanlarımızla kapalı alanda bir toplantı yaptık. Kongreler süreci bitmiş, kurultaya doğru az yol kalmıştı. Bu süreçte biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadro değişikliği ile ülkedeki yönetim şeklinin değişebileceğine inanmıştık. ‘Cumhuriyet Halk Partisi değişmeden ülke değişmez’ dedik. O gün toplantıya katılan örgütün, tamamının oy birliği ile Özgür Özel’i desteklemeye karar verdik. Bunu yaparken 14 kurultay delegesi değil gençlik kolları, kadın kolları, ilçe yönetimleri, ilçe başkanları ve üyelerle tam mutabakatla bu desteğimizi verdik. O zamanlar zaptırat altına aldığımız gerekçelerimizi yazan belgeyi sayın genel başkanımıza takdim ediyorum” diye konuştu.

BERABER SÜRDÜLER

Kırmızı motosikleti Sivas’ta bulduklarını belirten CHP lideri Özel, Horzum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kurdeleyi birlikte açtı. Özel ve Horzum daha sonra kasklarını takarak alkışlar ve kalabalık eşliğinde motosikleti Gazi Bulvarı üzerinden Denizli Büyükşehir Belediyesi binasına sürdüler.

Kırmızı Vespa’ya 20 BN 919 plakasının takılı olduğu görüldü. Plakanın üstünde ise ‘Sayın Genel Başkanım Özgür Özel sağ olsun” yazısı dikkat çekti.