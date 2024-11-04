Son Dakika... Kayyum kararının ardından... Özgür Özel Mardin’e gidiyor!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:45

Güncelleme: 04.11.2024 - 11:36

Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, Mardin'e gidiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından "Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" ifadeleriyle tepki göstermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul'dan saat 15.15 uçağıyla Mardin’e giderek görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.