Özgür Özel, milletvekilleri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı' öncesi milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

Özgür Özel, milletvekilleri ile bir araya geldi
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DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti genel merkezinde 'Cumhurbaşkanlığı Önseçim Toplantısı'na katılacak.

Özel, toplantı öncesi parti genel merkezinde milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.


Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu

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